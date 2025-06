Cuciture di bordi nei cruciverba: la soluzione è Orli

Home / Soluzioni Cruciverba / Cuciture di bordi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cuciture di bordi' è 'Orli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORLI

Curiosità e Significato di Orli

Vuoi sapere di più su Orli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Orli.

Perché la soluzione è Orli? Orli sono i bordi rifiniti di un tessuto o di un capo di abbigliamento, ottenuti cucendo o ripiegando il bordo stesso per evitare sfilacciature e garantire una finitura pulita. Sono fondamentali per conferire solidità e stile a vestiti, tende o qualsiasi oggetto in stoffa. In breve, gli orli sono quei bordi ben rifiniti che completano un lavoro di sartoria o cucito, dando eleganza e durata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono i primi a sfilacciarsiRipieghi anti sfilacciatureLembi ripiegatiBordi di paletotI bordi del flashBordi cuciti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orli

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cuciture di bordi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N E S I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIMONE" SIMONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.