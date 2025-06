Ripieghi anti sfilacciature nei cruciverba: la soluzione è Orli

ORLI

Curiosità e Significato di "Orli"

Perché la soluzione è Orli? Gli ripieghi anti sfilacciature sono piccole pieghe o risvolti inseriti nei tessuti per evitare che si sfaldino o si sfilaccino ai bordi. La soluzione corretta è ORLI, ovvero i margini cuciti lungo i capi di abbigliamento o di stoffa, che garantiscono una finitura resistente e duratura nel tempo. Un dettaglio semplice ma fondamentale per un capo ben rifinito.

Come si scrive la soluzione Orli

O Otranto

R Roma

L Livorno

I Imola

