Comune del bolzanese noto per l omonimo lago nei cruciverba: la soluzione è Braies

Home / Soluzioni Cruciverba / Comune del bolzanese noto per l omonimo lago

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Comune del bolzanese noto per l omonimo lago' è 'Braies'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRAIES

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Braies più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Braies.

Perché la soluzione è Braies? Braies è un affascinante comune del Alto Adige, famoso per il suo incantevole lago dalle acque turchesi e le montagne circostanti. Questo paesino è una meta ideale per chi cerca tranquillità e scenari mozzafiato, ed è conosciuto anche come Lago di Braies. La sua bellezza naturale e l’atmosfera senza tempo lo rendono un tesoro della regione, perfetto per escursioni e relax immersi nella natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Pittoresco lago dolomiticoComune bellunese di un noto e omonimo birrificioComune veneto noto per l omonimo formaggioComune marchigiano noto per le sue cartiere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Comune del bolzanese noto per l omonimo lago", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

A Ancona

I Imola

E Empoli

S Savona

N E T I O I A R B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIBERIANO" TIBERIANO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.