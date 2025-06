Collerici nei cruciverba: la soluzione è Irosi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Collerici' è 'Irosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IROSI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Irosi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Irosi? Collerici è un termine dialettale che indica persone molto attaccate alle proprie convinzioni o abitudini, spesso restie al cambiamento. È un modo colorito per descrivere chi si aggrappa con ostinazione a qualcosa, anche quando potrebbe essere il caso di lasciar andare. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio alcune sfumature della cultura popolare italiana e i modi di espressione locali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sono facili alla colleraSono facile preda dei nerviAssale i temperamenti collericiSi destano nei collericiCollerici stizzosi

I Imola

R Roma

O Otranto

S Savona

I Imola

