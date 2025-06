Collerici stizzosi nei cruciverba: la soluzione è Irosi

Home / Soluzioni Cruciverba / Collerici stizzosi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Collerici stizzosi' è 'Irosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IROSI

Curiosità e Significato di "Irosi"

Hai risolto il cruciverba con Irosi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Irosi.

Perché la soluzione è Irosi? IROSI indica persone che, spesso a causa di piccoli fastidi, si mostrano facilmente irritabili e colleriche. Sono individui che tendono a perdere la pazienza in modo rapido, manifestando uno stato di nervosismo e scontrosità. In parole semplici, chi è irato si lascia facilmente prendere dall’ira, mostrando un carattere più suscettibile del solito. È una parola utile per descrivere stati di irritabilità momentanea o più duraturi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono facili alla colleraSono facile preda dei nerviSi infuriano facilmenteAssale i temperamenti collericiSi destano nei collerici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Irosi

Hai davanti la definizione "Collerici stizzosi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

R Roma

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M A B L S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALSAMO" BALSAMO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.