Avidissimo di cibi e di ricchezze nei cruciverba: la soluzione è Ingordo

Home / Soluzioni Cruciverba / Avidissimo di cibi e di ricchezze

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avidissimo di cibi e di ricchezze' è 'Ingordo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INGORDO

Curiosità e Significato di Ingordo

Hai risolto il cruciverba con Ingordo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ingordo.

Perché la soluzione è Ingordo? Ingordo descrive una persona che mangia con grande voracità, spesso senza moderazione, e che può accumulare ricchezze o beni in modo eccessivo. È un termine che sottolinea l'appetito smisurato, sia per il cibo che per le ricchezze materiali, evidenziando un atteggiamento di desiderio insaziabile. Un modo per indicare chi si lascia travolgere dall'avidità e dal desiderio di accumulare senza limiti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avido insaziabileSi abbuffa con piacereNon è mai sazioConvoglia i cibi allo stomacoCibi per volatiliRicchezze proprietà

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ingordo

Hai trovato la definizione "Avidissimo di cibi e di ricchezze" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

G Genova

O Otranto

R Roma

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T A T M R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROTTAMI" ROTTAMI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.