OSTE

Curiosità e Significato... La soluzione Oste di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Oste per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Oste? Attinge dalla botte è un modo di dire che indica il gesto di prelevare vino o altra bevanda direttamente dalla botte, spesso associato a chi lavora nel settore vinicolo. La parola Oste si riferisce proprio al proprietario o al gestore di un'osteria o una trattoria, luogo dove si può assaporare il vino direttamente dalla botte. È un termine che richiama convivialità e tradizione italiana.

