Vocabolario, glossario nei cruciverba: la soluzione è Lessico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vocabolario, glossario' è 'Lessico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LESSICO

Curiosità e Significato... La soluzione Lessico di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lessico per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lessico? Il termine lessico indica l'insieme di parole e espressioni appartenenti a una lingua o a uno specifico settore. È come un grande archivio di vocaboli che ci permette di comunicare e comprendere meglio il mondo. Conoscere il lessico è fondamentale per arricchire il proprio modo di esprimersi e approfondire la cultura. Insomma, il lessico è la chiave per parlare e capire con più precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L insieme dei vocaboli propri di un ambientefamigliare romanzo di Natalia GinzburgNatalia Ginzburg scrisse quello famigliareUn vocabolario vecchio e antiquatoCosì inizia il vocabolarioVocabolario vecchio e antiquato

