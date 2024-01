La definizione e la soluzione di: famigliare romanzo di Natalia Ginzburg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Intervista tv di luigi silori a natalia ginzburg in occasione dell'uscita di lessico famigliare, l'approdo n. 12, 1963 lessico famigliare, lettura integrale...

Il lessico (o vocabolario) è il complesso delle parole e delle locuzioni di una lingua (ad esempio, il lessico italiano, il lessico greco), oppure anche solo una parte di tale complesso, come, ad esempio, l'insieme delle parole e delle locuzioni proprie di un settore del sapere umano ("il lessico della zoologia", "il lessico giuridico") o di un'attività umana ("il lessico sportivo", "il lessico politico"), oppure l'insieme delle parole e delle locuzioni utilizzate da una particolare collettività ("il vocabolario dei poeti ermetici"), o in una particolare epoca ("il lessico del Seicento"), o in una particolare opera ("il lessico della Divina commedia"), o da un particolare scrittore ("il lessico di Leopardi"), oppure l'insieme delle parole e delle locuzioni utilizzate o comprese da uno specifico parlante.

I termini "lessico" e "vocabolario" sono sinonimi, ma l'uso del termine "vocabolario" prevale in riferimento a collettività o a singole persone.

Italiano

Sostantivo

lessico ( approfondimento) m (pl.: lessici)

(linguistica) insieme di parole e locuzioni proprie di una lingua (linguistica) dizionario delle voci specialmente riferite a lingue classiche, antiche, specialistiche o poco diffuse dizionario delle voci proprie di un autore: studiare il lessico dantesco

Sillabazione

lès | si | co

Pronuncia

IPA: /lsko/

Etimologia / Derivazione

dal latino moderno lexicon ( fonte Treccani) che deriva dal greco: leksikón, deriva da léksis, parola, e biblíon, libro

Sinonimi

vocabolario, dizionario, glossario, repertorio

insieme di parole, lingua, linguaggio, terminologia, idioma, frasario, gergo

(di una scienza, di una professione ecc.) terminologia, linguaggio, gergo

Parole derivate