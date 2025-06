Un rigido tessuto di seta nei cruciverba: la soluzione è Taffetà

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un rigido tessuto di seta' è 'Taffetà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAFFETÀ

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Taffetà più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Taffetà.

Perché la soluzione è Taffetà? Taffetà è un tessuto di seta o altri materiali, noto per la sua superficie rigida e lucente. Spesso usato in abbigliamento elegante o in sartoria, si distingue per la sua consistenza compatta e il suo aspetto brillante, che dona raffinatezza a abiti e accessori. La sua texture rigida lo rende ideale per creare pieghe e volumi strutturati, conferendo un tocco di classe e originalità ai capi.

Hai trovato la definizione "Un rigido tessuto di seta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

F Firenze

F Firenze

E Empoli

T Torino

À -

