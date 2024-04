La definizione e la soluzione di 5 lettere: Tessuto simile alla seta. SATIN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. Costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e largamente distribuiti così da apparire nascosti. Il suo materiale d'elezione è la seta, ma si può realizzare anche in fibre artificiali come il rayon o fibre sintetiche come il poliestere; se realizzato, invece, in cotone deve subire, come finissaggio, una calandratura per conferirgli l'aspetto lucido.

satin ( approfondimento) m inv

(forestierismo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

sa | tin

Pronuncia

IPA: /sa'ten/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.