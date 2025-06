Un pezzo applicato al tornio o al differenziale nei cruciverba: la soluzione è Corona Dentata

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un pezzo applicato al tornio o al differenziale' è 'Corona Dentata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORONA DENTATA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Corona Dentata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Corona Dentata.

Perché la soluzione è Corona Dentata? Una corona dentata è un ingranaggio circolare con denti all’esterno, utilizzato nei sistemi meccanici come torni o differenziali. Serve a trasmettere o modificare il movimento tra due parti rotanti, grazie alla sua forma specifica che si innesta con altri ingranaggi. È un componente chiave per garantire precisione e efficienza nei meccanismi di rotazione, fondamentali in molte applicazioni industriali.

Hai davanti la definizione "Un pezzo applicato al tornio o al differenziale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

