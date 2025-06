Un effetto... a catena nei cruciverba: la soluzione è Domino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un effetto... a catena' è 'Domino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOMINO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Domino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Domino? L'espressione effetto a catena si riferisce a una sequenza di eventi che si susseguono, ognuno scatenato dal precedente, come le tessere di un domino che cadono una dopo l'altra. È un modo per descrivere come una singola azione può innescare una serie di conseguenze, spesso in modo rapido e inevitabile, dimostrando l'interconnessione tra cause ed effetti.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un effetto... a catena", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

O T S T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STATO" STATO

