La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Squadra sportiva' è 'Team'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEAM

Curiosità e Significato... La parola Team è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Team.

Perché la soluzione è Team? Squadra sportiva indica un gruppo di persone che si uniscono per praticare uno sport, collaborando e condividendo obiettivi comuni. È il termine usato per descrivere un insieme di atleti che lavorano insieme per raggiungere il successo. In breve, rappresenta l'unità e la collaborazione tra persone con l'obiettivo di vincere e divertirsi sul campo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il gruppo di collaboratoriUna squadra di giocatoriÉquipe lavorativaInsieme dei supporters di una squadra sportivaPupazzo simbolo di una squadra sportiva fraUn responsabile della squadra sportiva

La definizione "Squadra sportiva" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

A Ancona

M Milano

E E L N M O E G L H Mostra soluzione



