La Soluzione ♚ Un responsabile della squadra sportiva

La soluzione di 16 lettere per la definizione: Un responsabile della squadra sportiva. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIRETTORE TECNICO

Curiosità su Un responsabile della squadra sportiva: Corso. responsabile settore giovanile: b. conti responsabile segreteria: a. bartolomei segreteria: d. iannone - m. robino rizzet responsabile sanitario:... Il direttore tecnico è una personalità sportiva con un ruolo spesso analogo a quello dell'allenatore.

