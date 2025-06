Spingono imbarcazioni nei cruciverba: la soluzione è Remi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spingono imbarcazioni' è 'Remi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REMI

Curiosità e Significato... La soluzione Remi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Remi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Remi? Remi sono i bastoni usati per spingere e manovrare le imbarcazioni a remi, come barche o gondole. Sono strumenti semplici ma fondamentali per muoversi sull’acqua, soprattutto in ambienti dove motori non sono ammessi. Questi attrezzi richiedono braccio e tecnica, regalando un’esperienza tradizionale e sostenibile di navigazione. È un modo antico e affascinante di approcciarsi al mondo nautico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un natante che procede a forza di bracciaSi puntano in acquaServono per vogareSpingono al peccatoImbarcazioní primitiveImbarcazioni in genere

La definizione "Spingono imbarcazioni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

