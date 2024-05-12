Servono per vogare

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Servono per vogare' è 'Remi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Servono per vogare" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Servono per vogare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Remi? I remi sono strumenti utilizzati per spostare e manovrare le imbarcazioni attraverso l'acqua. La loro funzione principale è quella di trasmettere la forza umana, consentendo al natante di avanzare o cambiare direzione. Strumenti semplici ma essenziali, i remi vengono impugnati con le mani e applicano pressione sull'acqua per produrre movimento. Sono fondamentali per la navigazione a remi, specialmente in assenza di motori o vele, e rappresentano un mezzo tradizionale di propulsione.

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Servono per vogare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Remi

La soluzione associata alla definizione "Servono per vogare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Servono per vogare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Remi:

R Roma E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Servono per vogare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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