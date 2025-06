Si ricoverano negli hangar nei cruciverba: la soluzione è Aerei

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si ricoverano negli hangar' è 'Aerei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AEREI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Aerei: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aerei? Il termine aerei indica i mezzi di trasporto che volano nell'aria, come gli aerei commerciali o da turismo. Quando si parla di ricoverarsi negli hangar, si fa riferimento ai luoghi protetti dove questi velivoli vengono custoditi e manutenzionati quando non sono in volo. Sono fondamentali per garantire sicurezza e efficienza nel mondo dell'aviazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Spiccano il voloSi ricoverano nell aviorimessaS alzano dopo la partenzaSi ricoverano nelle darseneVi si ricoverano barcheLa rimessa nella quale si ricoverano gli aeroplani

