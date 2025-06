Si forma sul fondo delle botti nei cruciverba: la soluzione è Tartaro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si forma sul fondo delle botti' è 'Tartaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTARO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tartaro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tartaro? Il tartaro è un deposito di sali minerali e residui di uva che si forma sul fondo delle botti durante la fermentazione, contribuendo alla maturazione del vino. Questo strato può influenzare il gusto e l'aroma della bevanda, dando carattere e complessità. Conoscere il tartaro aiuta a capire meglio il processo di produzione e l'evoluzione del vino nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Incrostazione delle botti e dei dentiUn antico oltretombaSi forma nelle bottiSi forma su denti e bottiSi forma nell orecchio

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

O Otranto

B A E C M W Mostra soluzione



