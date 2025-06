Si abbrevia con CC nei cruciverba: la soluzione è Codice

CODICE

Perché la soluzione è Codice? Il termine codice indica un insieme di regole, simboli o istruzioni utilizzate per rappresentare e comunicare informazioni in modo preciso e standardizzato. Può riferirsi a leggi, norme o anche a sequenze di caratteri per identificare prodotti o documenti. Quando si dice si abbrevia con CC, si fa riferimento a un codice che semplifica e velocizza la comunicazione, rendendo tutto più efficiente.

C Como

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

E Empoli

