La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Fu scoperto da Jacques de Morgan' è 'Codice Di Hammurabi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CODICE DI HAMMURABI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu scoperto da Jacques de Morgan" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu scoperto da Jacques de Morgan". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Fu scoperto da Jacques de Morgan nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Codice Di Hammurabi

In presenza della definizione "Fu scoperto da Jacques de Morgan", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu scoperto da Jacques de Morgan" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Codice Di Hammurabi:

C Como O Otranto D Domodossola I Imola C Como E Empoli D Domodossola I Imola H Hotel A Ancona M Milano M Milano U Udine R Roma A Ancona B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu scoperto da Jacques de Morgan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

