La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Proibito per lo sciamano' è 'Tabù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TABÙ

Perché la soluzione è Tabù? Tabù indica un divieto sacro o sociale che proibisce determinate azioni, parole o oggetti, spesso legati a credenze culturali o religiose. Questi limiti sono considerati intoccabili e rispettati con grande rispetto, per evitare sanzioni o imbarazzi. In molte culture, il tabù protegge valori fondamentali, mantenendo l'ordine e il rispetto delle tradizioni. Un esempio? Il divieto di toccare certi oggetti sacri.

T Torino

A Ancona

B Bologna

Ù -

