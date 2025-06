Portare i passeggeri a bordo nei cruciverba: la soluzione è Imbarcare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Portare i passeggeri a bordo' è 'Imbarcare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBARCARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Imbarcare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Imbarcare? Imbarcare significa far salire a bordo di un veicolo come nave, aereo o treno i passeggeri o le merci. È il termine che indica l'atto di introdurre qualcuno o qualcosa all’interno di un mezzo di trasporto, preparandosi alla partenza. È un passaggio fondamentale nel viaggio, assicurando che tutto sia pronto per partire in sicurezza e comfort.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Caricare sulla naveA bordo dell aereo si può portare quello a manoInvolto di notevole peso e dimensioni da portare a spallaHa le reti a bordo

I Imola

M Milano

B Bologna

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

