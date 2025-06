Per nulla piena nei cruciverba: la soluzione è Vuota

VUOTA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Vuota più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Vuota? Vuota indica qualcosa privo di contenuto, riempimento o valore. Si usa per descrivere un oggetto che non contiene nulla al suo interno o uno stato di assenza di significato. Ad esempio, una scatola senza niente dentro è vuota. La parola suggerisce quindi mancanza di pienezza, di sostanza o di senso, ed è perfetta per descrivere situazioni o cose prive di contenuto reale.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Per nulla piena", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

U Udine

O Otranto

T Torino

A Ancona

Scopri definizioni su "MAMMOLA" MAMMOLA

