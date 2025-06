Lo è un corso di laurea breve nei cruciverba: la soluzione è Triennale

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un corso di laurea breve

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è un corso di laurea breve' è 'Triennale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIENNALE

Curiosità e Significato... La soluzione Triennale di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Triennale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Triennale? La parola triennale si riferisce a un corso di laurea breve che dura tre anni, tipico nelle università italiane. È un percorso di studi fondamentale per ottenere una qualifica professionale o proseguire con specializzazioni successive. Se stai pensando di approfondire le tue competenze in modo rapido e mirato, questa è sicuramente la scelta giusta per te.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il primo diploma che si consegue all universitàChe ritorna ogni 36 mesiChe dura 36 mesiLo è chi ha corsoLo stesso in breveCorso post-laurea

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Lo è un corso di laurea breve" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

I Imola

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

G C P O S L F O I R O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GOLFO PERSICO" GOLFO PERSICO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.