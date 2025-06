Le fanno i periti nei cruciverba: la soluzione è Stime

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le fanno i periti' è 'Stime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIME

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Stime? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Stime.

Perché la soluzione è Stime? Stime sono valutazioni o giudizi sul valore, la quantità o le caratteristiche di qualcosa, spesso effettuate da esperti o periti. Vengono usate per determinare il prezzo di un bene, un danno o un investimento. Quando i periti fanno le loro analisi, forniscono delle stime per aiutare a prendere decisioni informate. In sostanza, sono strumenti fondamentali per valutare correttamente ogni situazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le valutazioni richieste ai peritiValutazioni di peritiValutazioni da peritiLocalità dove si fanno i fanghiSi fanno aiutare da un caneFanno completa la cometa

Hai davanti la definizione "Le fanno i periti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

