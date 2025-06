Il treno concorrente dei Freccia rossa nei cruciverba: la soluzione è Italo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il treno concorrente dei Freccia rossa' è 'Italo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ITALO

Perché la soluzione è Italo? Italo è il nome del treno concorrente di Trenitalia, lanciato nel 2012 da NTV, una compagnia privata italiana. Rappresenta un'alternativa moderna e competitiva ai Frecciarossa, offrendo servizi veloci e di alta qualità tra le principali città italiane. Il nome richiama l’identità italiana, simbolo di innovazione e progresso nel settore dei trasporti ad alta velocità. Un esempio di come il mercato si apra a nuove opzioni per i viaggiatori.

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

O Otranto

