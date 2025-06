Il contrario di Ja! ad Amburgo nei cruciverba: la soluzione è Nein

NEIN

Curiosità e Significato... La soluzione Nein di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nein per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nein? Nein è la parola tedesca che significa no, esprimendo negazione o rifiuto. È l'equivalente di no in italiano e si utilizza comunemente nelle conversazioni quotidiane, nei segnali e nelle situazioni formali o informali. Con questa semplice parola, si indica un diniego chiaro e deciso, essenziale per comunicare limiti o disaccordi in Germania.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:No tedescoNo a BonnIl no dei TedeschiCittà unita ad AmburgoUno ad AmburgoGrazie ad Amburgo

