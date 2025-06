Il cane che non molla nei cruciverba: la soluzione è Mastino

MASTINO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Mastino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mastino? Il termine mastino si riferisce a un grande e potente cane da guardia, noto per la sua forza e determinazione. È simbolo di tenacia e fedeltà, sempre pronto a difendere ciò che ama senza mai mollare. La parola incarna la perseveranza e il coraggio, proprio come il cane che non si arrende mai, rappresentando una qualità ammirevole in ogni ambito della vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un ringhioso guardianoCane da guardia grigioRobusto cane da guardia di colore grigio o piomboUn gemito del caneSi fanno aiutare da un caneRobusto cane da difesa tedesco

M Milano

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

