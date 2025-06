Ha vinto Sanremo nel 2001 nei cruciverba: la soluzione è Elisa

ELISA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Elisa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Elisa.

Perché la soluzione è Elisa? Elisa è una famosa cantante italiana, vincitrice del Festival di Sanremo nel 2001 con la canzone Luce (Tramonti a nord est). È nota per la sua voce emozionante e il talento versatile, che le ha garantito successo e riconoscimenti internazionali. La sua vittoria a Sanremo ha segnato un momento importante nella sua carriera, consacrandola come una delle artiste più amate in Italia.

