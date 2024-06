Canta con Ligabue Gli ostacoli del cuore

: È nota per essere tra i pochi artisti della scena musicale italiana a scrivere ed interpretare la maggior parte dei propri brani in lingua inglese; ha cantato anche in spagnolo (nei brani Háblame e Sentir sin embargo), francese (Pour que l'amour me quitte), sloveno (Lintver main theme), curdo (il brano Kuminist) e sardo (con il Coro di Gavoi il brano Anninnia), oltre che in italiano. Elisa Toffoli, nota semplicemente come Elisa (Trieste, 19 dicembre 1977), è una cantautrice, musicista e produttrice discografica italiana.

Italiano: Nome proprio: Elisa f sing (m: Eliso) . (antroponimo) nome proprio di persona femminile. Sillabazione: E | lì | sa. Pronuncia: IPA: /e'liza/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .