Considerevoli, importanti nei cruciverba: la soluzione è Rilevanti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Considerevoli, importanti' è 'Rilevanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RILEVANTI

Curiosità e Significato... La soluzione Rilevanti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Rilevanti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Rilevanti? Rilevanti indica qualcosa di significativo, di grande importanza o impatto nel contesto di una situazione o discorso. Quando si dice che un fatto o un elemento è rilevante, si sottolinea quanto esso sia decisivo o influente. È un termine utile per evidenziare aspetti cruciali che meritano attenzione e considerazione, aiutando a focalizzare l'interesse su ciò che conta davvero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Importanti fasi storichePoco importantiUno dei suoi testi più importanti è la Sunna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Considerevoli, importanti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

L Livorno

E Empoli

V Venezia

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

G C S A A R A O I A I F C D C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASA DISCOGRAFICA" CASA DISCOGRAFICA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.