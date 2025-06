Città all imbocco del Canale di Suez sul Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione è Port Said

PORT SAID

Perché la soluzione è Port Said? Port Said è una città situata all'ingresso del Canale di Suez sul Mar Mediterraneo, fondamentale snodo strategico tra Europa e Asia. Fondata nel XIX secolo, rappresenta un importante porto commerciale e punto di transito per le navi che attraversano il canale. La sua posizione la rende un crocevia di culture e scambi globali, simbolo di connessione tra continenti e commercio internazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Realizzò il Canale di SuezLa città all imbocco francese del FréjusIl canale che congiunge il mar Mediterraneo al mar Rosso

