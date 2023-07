Un tiro senza alzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tiro senza alzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RADENTE

Significato/Curiosità : Un tiro senza alzo

Un tiro senza alzo, noto anche come tiro radente, è una tecnica utilizzata in diversi contesti, come ad esempio il tiro con l'arco o il tiro di precisione. In questo tipo di tiro, il proiettile o la freccia viene sparato a un'altezza molto bassa rispetto al terreno o all'obiettivo. L'obiettivo principale di un tiro senza alzo è massimizzare la distanza coperta dal proiettile mantenendo una traiettoria piatta. Questa tecnica può essere utile quando si vuole colpire un bersaglio a lunga distanza, evitando ostacoli come alberi o muri. Richiede una notevole abilità e precisione da parte del tiratore, poiché un errore anche minimo nella direzione del tiro può comportare un fallimento nell'ottenere il risultato desiderato.

