La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Area adibita ad alloggio all interno della nave' è 'Cabina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CABINA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cabina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cabina.

Perché la soluzione è Cabina? Una cabina è l'area destinata all'alloggio a bordo di una nave, un vero e proprio spazio privato per i passeggeri o l'equipaggio. Spesso si trova all’interno della struttura e può variare in dimensioni e comfort. È il luogo in cui si riposa e si trascorre il tempo durante la navigazione, offrendo privacy e sicurezza in mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Stanzetta guardarobaLa stanzetta per la crocieraSi occupa al mareL area del tronco d albero ad altezza d uomoArea adibita alla raccolta dei rifiutiCostringe la nave ad andare in bacino

Se "Area adibita ad alloggio all interno della nave" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

