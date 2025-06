Alzare bandiera bianca nei cruciverba: la soluzione è Arrendersi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Alzare bandiera bianca' è 'Arrendersi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARRENDERSI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Arrendersi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arrendersi? Alzare bandiera bianca significa ammettere la sconfitta o arrendersi di fronte a una difficoltà. È un modo figurato per indicare che si rinuncia di fronte a una sfida, riconoscendo la propria impotenza. Usato spesso in situazioni di conflitto o confronto, questa espressione trasmette l’idea di abbandonare la lotta e accettare il proprio limite. In parole semplici, è come dire: “Ho perso, mi arrendo.”

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Franco: lanciò Bandiera biancaIl Franco che canta Bandiera biancaArrendersi darsi per vinti alzare bianca

Se "Alzare bandiera bianca" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

O I T I A E R R N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORIENTARSI" ORIENTARSI

