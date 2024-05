La Soluzione ♚ Arrendersi darsi per vinti alzare bianca La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BANDIERA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BANDIERA

Significato della soluzione per: Arrendersi darsi per vinti alzare bianca Una bandiera (il termine deriva da banda colorata, cioè striscia dipinta) è un drappo di stoffa o di altro materiale adatto, spesso sventolato da un'asta rigida, usato simbolicamente per identificazione o per segnalazioni varie: comunemente impiegata ad esempio per simboleggiare una nazione (bandiera nazionale) o più in generale un'organizzazione, il termine è usato anche per indicarne una rappresentazione grafica su altro materiale. Italiano: Sostantivo: bandiera ( approfondimento) f sing (pl.: bandiere) . pezzo di stoffa creato per essere appeso su un'asta solitamente rettangolare di diversi colori e spesso con disegni che simboleggia nazioni, città e altre entità oppure che serve a trasmettere varie informazioni bandiera bianca: resa, arrendersi in battaglie o guerre.. (senso figurato) l'idea che unisce delle persone tutti uniti sotto la bandiera della pace.

