Un continuo miagolio nei cruciverba: la soluzione è Gnaulio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un continuo miagolio' è 'Gnaulio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GNAULIO

Curiosità e Significato di "Gnaulio"

Vuoi sapere di più su Gnaulio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Gnaulio.

Perché la soluzione è Gnaulio? GNAULIO deriva dal suono prolungato e insistente di un gatto che piange o chiama, spesso in modo monotono e ripetitivo. È il modo in cui i felini comunicano il bisogno di attenzione, cibo o semplicemente per essere ascoltati. Questa parola cattura perfettamente quella continua sequenza di miagolii che può sembrare senza sosta, rendendola un’espressione viva e simpatica del linguaggio animale.

Come si scrive la soluzione Gnaulio

Hai davanti la definizione "Un continuo miagolio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

N Napoli

A Ancona

U Udine

L Livorno

I Imola

O Otranto

