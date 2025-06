Un cantante come Bruce Springsteen nei cruciverba: la soluzione è Rocker

ROCKER

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Rocker? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Rocker.

Perché la soluzione è Rocker? Un rocker è colui che ama e si identifica con la musica rock, spesso suonando strumenti o seguendo lo stile di artisti come Bruce Springsteen. È un termine che rappresenta passione, energia e uno spirito ribelle, tipici di chi vive per le vibrazioni di questa musica. In breve, un rocker è un vero appassionato del mondo rock.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un cantante come SpringsteenUn cantante come LigabueBorn in thè Bruce SpringsteenLa musica di Bruce SpringsteenCosì è soprannominato il rocker Bruce Springsteen

Hai davanti la definizione "Un cantante come Bruce Springsteen" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

C Como

K Kappa

E Empoli

R Roma

