Un cantante come Springsteen nei cruciverba: la soluzione è Rocker

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cantante come Springsteen' è 'Rocker'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROCKER

Curiosità e Significato di "Rocker"

Vuoi sapere di più su Rocker? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Rocker.

Perché la soluzione è Rocker? Un rocker è un artista o una persona appassionata di musica rock, generalmente cantante o musicista che si esibisce in questo genere. Il termine richiama l'energia, lo stile e l’attitudine tipici del mondo del rock, come quella di Bruce Springsteen. Essere un rocker significa incarnare la passione e lo spirito ribelle di questa musica, condividendo con il pubblico emozioni intense e autentiche.

Un cantante come LigabueBertè cantanteLa produzione musicale d un cantanteLo Stewart cantante

Come si scrive la soluzione Rocker

Hai davanti la definizione "Un cantante come Springsteen" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

C Como

K Kappa

E Empoli

R Roma

