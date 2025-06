Scienza che studia i rapporti tra ambiente e salute nei cruciverba: la soluzione è Igiene

IGIENE

Curiosità e Significato... La parola Igiene è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Igiene.

Perché la soluzione è Igiene? L'igiene è la scienza che si occupa di studiare come mantenere un ambiente pulito e salubre per proteggere la salute umana. Attraverso pratiche di prevenzione e controlli, aiuta a ridurre i rischi di malattie causate da inquinamento, contaminazioni o cattive condizioni di vita. In sostanza, l'igiene promuove il benessere quotidiano e la qualità della vita di tutti noi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si cura lavando e lavandosiLa pulizia anticontagiAiuta a prevenire le epidemieLa scienza che studia come rendere migliore l ambiente di lavoroScienza che studia i rapporti tra gli organismi e i terreni in cui essi vivonoLa scienza che studia le proprietà dell aria

