La scienza che studia come rendere migliore l ambiente di lavoro

: In pratica è quella scienza che si occupa dello studio dell'interazione tra individui e tecnologie. L'ergonomia, secondo la IEA (International Ergonomics Association), è quella scienza che si occupa dell'interazione tra gli elementi di un sistema (umani e d'altro tipo) e la funzione per cui vengono progettati (nonché la teoria, i principi, i dati e i metodi che vengono applicati nella progettazione), allo scopo di migliorare la soddisfazione dell'utente e l'insieme delle prestazioni del sistema.

Italiano: Sostantivo: ergonomia ( approfondimento) f sing . (psicologia) (tecnologia) scienza che studia il rapporto tra l'uomo e l'ambiente di lavoro, per migliorare la produttività e per alleggerire lo sforzo psicofisico del lavoratore. Sillabazione: er | go | no | mì | a. Pronuncia: IPA: /ergono'mia/ . Etimologia / Derivazione: composizione di ergo- (dal greco ossia "opera", "lavoro»" e) di "-nomia" ([dal greco -µa che deriva da µ cioè "amministrare", "reggere" .