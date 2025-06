Può votare ma non lo fa nei cruciverba: la soluzione è Astenuto

Home / Soluzioni Cruciverba / Può votare ma non lo fa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Può votare ma non lo fa' è 'Astenuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTENUTO

Curiosità e Significato di "Astenuto"

Hai risolto il cruciverba con Astenuto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Astenuto.

Perché la soluzione è Astenuto? Astuto indica chi ha il diritto di votare ma sceglie di non farlo, preferendo rimanere in disparte o disinteressato. È una persona che, pur potendo esprimere la propria opinione, decide di non partecipare alle elezioni. Questa scelta può derivare da disaffezione, disillusione o semplicemente dalla volontà di non coinvolgersi. In sostanza, rappresenta un modo per non prendere posizione, ma senza rinunciare al diritto di voto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il voto di chi non votaNon si è recato al votoPuò vederlo solo chi lo faChi lo dà fa partire il progettoLo è l uovo che si può sgusciare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Astenuto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Può votare ma non lo fa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A V L O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OVALI" OVALI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.