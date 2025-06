Le scuole per i più piccolini nei cruciverba: la soluzione è Asili

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le scuole per i più piccolini' è 'Asili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASILI

Curiosità e Significato di "Asili"

La parola Asili è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Asili.

Perché la soluzione è Asili? Gli asili sono strutture dedicate ai bambini più piccoli, solitamente dai 0 ai 6 anni. Qui, i bimbi possono giocare, imparare e socializzare in ambienti protetti e accoglienti, sotto la guida di educatori qualificati. Sono fondamentali per lo sviluppo precoce e per accompagnare le famiglie nel percorso di crescita dei loro piccoli. Con gli asili, i bambini iniziano il loro viaggio nel mondo dell’apprendimento e della scoperta.

Come si scrive la soluzione Asili

Hai davanti la definizione "Le scuole per i più piccolini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

