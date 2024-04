La Soluzione ♚ Le scuole più alte

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Le scuole più alte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SUPERIORI

Curiosità su Le scuole piu alte: "campane del dovere" destinate alle più antiche scuole militari italiane (le altre due sono state consegnate alla scuola militare nunziatella di napoli e... L'Università degli Studi di Padova (UniPd) è un'università statale italiana fondata nel 1222, fra le più antiche al mondo. L'Università di Padova rappresenta uno dei casi paradigmatici di Ateneo medievale nato dalla migrazione di un gruppo di studenti provenienti da una pre-esistente sede universitaria (Bologna) precedentemente stanziatesi a Vicenza. Essa dispone inoltre di una scuola superiore, la Scuola Galileiana di Studi Superiori, nonché di una rete di strutture bibliotecarie e museali. Nel 2021 si è posizionata al secondo posto nella classifica Censis degli atenei statali con più di 40 000 iscritti.

