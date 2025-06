La città delle ocarine nei cruciverba: la soluzione è Budrio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città delle ocarine' è 'Budrio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUDRIO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Budrio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Budrio? Budrio è una cittadina italiana situata in Emilia-Romagna, conosciuta anche come la città delle ocarine per la produzione storica di questi strumenti musicali. La sua tradizione artigianale e musicale la rende un luogo speciale, simbolo di creatività e cultura locale. Un piccolo gioiello che incanta chi desidera scoprire le radici artistiche della regione.

B Bologna

U Udine

D Domodossola

R Roma

I Imola

O Otranto

P G R A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRAGA" PRAGA

