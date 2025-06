È il sindaco per tutti i Tedeschi nei cruciverba: la soluzione è Borgomastro

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'È il sindaco per tutti i Tedeschi' è 'Borgomastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BORGOMASTRO

Curiosità e Significato di "Borgomastro"

Vuoi sapere di più su Borgomastro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Borgomastro.

Perché la soluzione è Borgomastro? BORGOMASTRO è un termine che combina borgo e maestro, suggerendo una figura autorevole e rispettata all’interno di una comunità locale. In modo figurato, può rappresentare un leader che si impegna per il benessere di tutti i cittadini, come un sindaco che lavora per l’intera comunità. È un simbolo di guida e di responsabilità condivisa. Insomma, un vero punto di riferimento per il territorio.

Come si scrive la soluzione Borgomastro

Stai cercando la risposta alla definizione "È il sindaco per tutti i Tedeschi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

R Roma

G Genova

O Otranto

M Milano

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

