La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Celebre tribuno romano' è 'Cola Di Rienzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLA DI RIENZO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cola Di Rienzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Cola Di Rienzo.

Perché la soluzione è Cola Di Rienzo? Cola di Rienzo è stato un celebre tribuno romano del XIV secolo, noto per aver cercato di restaurare la grandezza di Roma e difendere i cittadini contro il potere dei nobili. La sua figura incarna il desiderio di giustizia e indipendenza della città eterna, rimanendo un simbolo di ribellione e coraggio nella storia romana. Un esempio di passione civica che ancora oggi ispira.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il tribuno amico di PetrarcaIl tribuno romano che fu contemporaneo di PetrarcaIl celebre imperatore romano figlio di AgrippinaIl famoso tribuno romano del 300: Di RienzoIl tribuno romano contemporaneo di Petrarca

