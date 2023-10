Il tribuno romano che fu contemporaneo di Petrarca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tribuno romano che fu contemporaneo di Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : COLA DI RIENZO

Significato/Curiosita : Il tribuno romano che fu contemporaneo di petrarca

Disambiguazione – "petrarca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi petrarca (disambigua). francesco petrarca (arezzo, 20 luglio 1304 –... Disambiguazione – "" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). francesco(arezzo, 20 luglio 1304 –... Cola di Rienzo, al secolo Nicola di Lorenzo Gabrini o in romanesco medievale Cola de Rienzi (Roma, 1313 – Roma, 8 ottobre 1354), è stato un condottiero, tribuno e studioso romano. È rimasto nella storia perché, nel tardo medioevo, tentò di instaurare nella città di Roma straziata dai conflitti tra il popolo e i baroni una forma di comune. In omaggio alla storia antica della città e per ricollegarsi ad essa si autodefiniva "l'ultimo dei tribuni del popolo". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

