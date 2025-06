Causare provocare nei cruciverba: la soluzione è Cagionare

CAGIONARE

Curiosità e Significato di "Cagionare"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Cagionare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cagionare? Cagionare significa causare o provocare qualcosa, spesso in modo diretto o intenzionale. È un termine che evidenzia l'atto di generare un effetto, un risultato o una conseguenza, come ad esempio un problema o una reazione. Utilizzato in ambito tecnico o letterario, sottolinea il ruolo attivo nel determinare eventi o situazioni, rendendo chiaro che si è responsabili della nascita di qualcosa.

Come si scrive la soluzione Cagionare

Hai davanti la definizione "Causare provocare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

G Genova

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

